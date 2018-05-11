В Казахстане работники поездов провозили безбилетных пассажиров, на них составлены административные материалы

CA-NEWS (KZ) - Представители Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Казахстана рассказали о проверках пассажирских поездов, проведенных в апреле.

Как сообщает пресс-служба МИР, проверке подверглись составы №43/44 «Костанай–Алматы–Костанай» и №307/308 «Астана–Жезказган–Астана».

Отмечается, что в поезде, следующим маршрутом «Костанай–Алматы–Костанай», выявлен провоз 23 безбилетных пассажиров, возбуждены административные дела в отношении 4 проводников. Кроме того, в поезде были нарушены требования правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа. Также выявлена неисправность системы пожарной сигнализации поездной электромеханики и оборудования пассажирского вагона.

При проверке пассажирского поезда «Астана–Жезказган–Астана» выявлен провоз 29 безбилетных пассажиров, в связи с чем наложен штраф на начальника поезда, выявлена неисправность системы пожарной сигнализации поездной электромеханики.

Всего по итогам проверок инспекторы составили 12 административных материалов в отношении работников поезда и перевозчиков, взыскано штрафов на общую сумму 228 тыс. 475 тенге.