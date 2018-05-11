РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава налогового комитета Узбекистана Ботир Парпиев снят с должности

CA-NEWS (UZ) - После 14 лет работы Ботир Рахматович Парпиев ушел с поста председателя Государственного налогового комитета Узбекистана.

Как сообщило УзА, Ботир Парпиев назначен заместителем председателя по делам престарелых и ветеранов Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан.

Парпиев в разные годы работал министром по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, председателем Государственного таможенного комитета республики.

С 2004 года по настоящее время занимал должность председатель Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.

28 декабря 2017 года 71-летний председатель государственного налогового комитета Узбекистана Ботир Парпиев, подал прошение об отставке, свое решение он объяснил ухудшением состояния здоровья.

print
  • Вице-министру энергетики РК, подозреваемому в хищении средств, продлили срок домашнего ареста
  • Медведев остается премьером России, потому что Путин не доверяет тому, как он поведет себя, если окажется за пределами круга президента, - эксперт
  • В Алматы ликвидированы свыше 60 точек наркосбыта
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×