Глава налогового комитета Узбекистана Ботир Парпиев снят с должности

CA-NEWS (UZ) - После 14 лет работы Ботир Рахматович Парпиев ушел с поста председателя Государственного налогового комитета Узбекистана.

Как сообщило УзА, Ботир Парпиев назначен заместителем председателя по делам престарелых и ветеранов Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан.

Парпиев в разные годы работал министром по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, председателем Государственного таможенного комитета республики.

С 2004 года по настоящее время занимал должность председатель Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.

28 декабря 2017 года 71-летний председатель государственного налогового комитета Узбекистана Ботир Парпиев, подал прошение об отставке, свое решение он объяснил ухудшением состояния здоровья.