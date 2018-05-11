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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве спецслужбы предотвратили теракт на шествии «Бессмертного полка»

CA-NEWS (CA) - Российские спецслужбы в преддверии Дня Победы задержали группу террористов, готовивших атаку на акции «Бессмертный полк» в Москве. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

«Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции «Бессмертный полк» в Москве, для этого уже было заготовлено оружие, - отметил он. - Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек».

«С 21 по 24 апреля у нас только уничтожено 26 террористов», - добавил замминистра.

Сыромолотов напомнил, что в 2017 году российские спецслужбы разрабатывали группу в Санкт-Петербурге, которая также готовила теракт перед акцией «Бессмертный полк». «Когда мы начали изучать финансирование, поняли, что оно идет из Турции, а затем вышли на резервную группу в Сибири», - сообщил он.

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