Золотовалютные резервы Узбекистана составляют $28,352 млрд

CA-NEWS (UZ) - К маю 2018 года чистые золотовалютные резервы Узбекистана составили 27 083,8 млрд долларов США . За последний месяц сокращение резервов составило немногим 3 млн долларов, сообщает пресс-служба ЦБ Узбекистана.

Монетарное золото составило 13 936,1 млрд долларов от резервов, сокращение — на 40 млн долларов с прошлого месяца, а активы в иностранной валюте — 14 415,9 млрд долларов, снижение — на 102 млн долларов с прошлого месяца.