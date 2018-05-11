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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Золотовалютные резервы Узбекистана составляют $28,352 млрд

CA-NEWS (UZ) - К маю 2018 года чистые золотовалютные резервы Узбекистана составили 27 083,8 млрд долларов США . За последний месяц сокращение резервов составило немногим 3 млн долларов, сообщает пресс-служба ЦБ Узбекистана.

Монетарное золото составило 13 936,1 млрд долларов от резервов, сокращение — на 40 млн долларов с прошлого месяца, а активы в иностранной валюте — 14 415,9 млрд долларов, снижение — на 102 млн долларов с прошлого месяца.

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