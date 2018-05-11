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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный Банк советуют Таджикистану использовать технологию блокчейн

CA-NEWS (TJ) - Всемирный банк рекомендует странам региона Европы и Центральной Азии для повышения качества услуг использовать технологию блокчейн.

«Когда экономический рост в регионе Европы и Центральной Азии достиг своего максимума (рост на 2,7% в 2017 году и прогнозируемые 2,3% в 2018 году), настало время странам региона воспользоваться новыми цифровыми технологиями для того, чтобы внедрить инновации и повысить качество своих услуг», - говорится в новом докладе Всемирного банка «Криптовалюты и блокчейн».

Отмечается, что чиновники, ответственные за формирование политики в регионе, должны будут найти баланс между раскрытием полного потенциала и сдерживанием ажиотажа вокруг новых технологий. В то же время политика также должна поддерживать граждан в адаптации к повышению гибкости рынков труда и товаров.

В докладе поясняется, что одна из новейших технологий – блокчейн - которая позволяет совершать транзакции и обмениваться информационными потоками между субъектами напрямую, без участия доверенного посредника. Первыми приложениями технологии блокчейн были криптовалюты, которые создают цифровые деньги без участия центральных банков и облегчают платежи не задействуя финансовые учреждения.

«Многие страны региона Европы и Центральной Азии оказались плодородной почвой для развития криптовалют и технологии блокчейн, - отметил главный экономист Всемирного банка по региону ЕЦА Ханс Тиммер на презентации доклада в Тбилиси. - В Грузии, например, добыча криптовалюты на удивление широко распространена, что обусловлено в основном налоговыми льготами и низкими ценами на электроэнергию. В будущем было бы важно, чтобы правительство обеспечило финансовый надзор и защиту потребителей».

В докладе говорится, что сегодня многомиллиардная индустрия криптовалют продолжает вызывать широкие разногласия. Крайняя волатильность стоимости криптовалюты ставит под сомнение ее жизнеспособность как альтернативы законным платежам, и, одновременно с этим, вызывают беспокойство все более высокие затраты на электроэнергию, связанные с добычей криптовалюты.

Однако, отмечают авторы публикации, базовая технология блокчейн находит более широкое применение, при этом несколько правительств в регионе уже экспериментируют с блокчейном для оцифровки и оптимизации общественных услуг, с целью сделать их более безопасными, прозрачными и эффективными.

«Технология блокчейн оказывает конкурентное давление на частный финансовый сектор, а также инициирует творческие идеи и подходы в правительствах. В то же время она ставит перед странами целый ряд политических задач», - сказал Тиммер.

Правительствам советуют рассмотреть вопрос о широкомасштабном использовании электроэнергии, необходимой для добычи криптовалюты, и определить, насколько они должны поддерживать начинающие компании, специализирующиеся на технологии блокчейн.

Блокчейн (англ. blockchain) – выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию.

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