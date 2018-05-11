Высокий суд Англии рассмотрит дело о мошенничестве бизнесменов Стати, арестовавших $22 млрд, принадлежащие Казахстану

CA-NEWS (KZ) - Высокий суд Англии принял решение о рассмотрении дела о мошенничестве Стати.

Как сообщает 11 мая пресс-служба Министерства юстиции Казахстана, бизнесмену из Молдовы Анатолию Стати и его сыну не удалось прекратить дело, которое они инициировали в Высоком суде Англии после того, как в 2017 году судья принял решение о наличии «достаточно убедительных доказательств» в совершении многомиллионного мошенничества. Судья постановил провести судебное разбирательство, и после долгих месяцев подготовки, Стати вместо раскрытия документов, подали уведомление об отзыве своего иска.

Решением английского суда от 11 мая 2018 года судья пришел к выводу, что это явилось «чрезвычайным событием», и не посчитал аргументы, представленные Стати для прекращения дела, убедительными, и что «реальной причиной подачи уведомления о прекращении дела является то, что Стати не хотят столкнуться с риском, что разбирательства могут привести к выводам против них и в пользу государства».

Стати начали процесс в Англии в 2014 году после прекращения арбитражного разбирательства против Казахстана, касающегося в том числе строительства газоперерабатывающего завода, который они оставили и не ввели в эксплуатацию. Стати изначально требовали компенсацию в размере $4 млрд, когда инициировали арбитражное разбирательство в Швеции, приведшее к решению против Казахстана на сумму $500 млн, $199 млн из которых были присуждены в отношении заявленных расходов на строительство Боранкольского ГПЗ.

«Стати хотели уклониться от английского правосудия на основании того, что арбитражному трибуналу были представлены финансовые отчеты, содержащие затраты на строительство газоперерабатывающего завода, которые были искажены за счет схемы с участием нераскрытых компаний Стати, которые использовались в качестве прикрытия их преступной деятельности для создания видимости законного бизнеса. В своих заявлениях перед арбитражным трибуналом в Швеции Стати не раскрыли, что они одновременно были представлены теми же адвокатами, которые представляли их интересы в арбитраже с другим инвестором по строительству Боранкольского ГПЗ в Казахстане. Позже, после обнаружения указанных фактов, Министерство юстиции добилось раскрытия документов в США, что позволило начать разоблачение масштабной мошеннической схемы. Шведские суды не только не отменили арбитражное решение, они не рассмотрели по существу факт мошенничества, который в июне 2017 года побудил английский суд более тщательно изучить представленные государством доказательства и назначить отдельное судебное разбирательство.

После этого решения Стати инициировали беспрецедентную кампанию принудительного исполнения в нескольких странах, включая Бельгию, Нидерланды, Люксембург и США. Они осуществили предварительный арест активов, принадлежащих Национальному банку РК и Национальному фонду в размере более чем $22 млрд, которые превышают их заявленные требования. В Нидерландах, арест активов Нацбанка был отменен судом, поскольку Стати не удалось должным образом и в полной мере проинформировать судью, рассматривающего наложение ареста.

Стати объяснили свое желание уйти от английского судебного разбирательства по рассмотрению фактов мошенничества, объяснив судье, что нет практической необходимости, поскольку в обеспечении находится достаточно активов», - отмечает Минюст.

В своем решении английский судья подтвердил, что шведские суды не рассмотрели по существу мошенничество, несмотря на то, что был вовлечен даже вышестоящий суд Швеции.

Действия Стати демонстрируют пример существенного злоупотребления правовой системой, говорится в сообщении.