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  12 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Фото – В Астане открылась мечеть, напоминающая цветы и бриллианты

CA-NEWS (KZ) - В Астане 11 мая открылась мечеть, построенная в стиле постмодернизма, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Казахстана.

Выступая на церемонии открытия, верховный муфтий Серикбай кажы Ораз поздравил мусульман с открытием в канун священного месяца Рамадан мечети, где есть альтернативные источники энергии.

«В народе есть поговорка: «Не собьются люди с истины, местности, где звучит азан». Мечеть - это священное место, где царит любовь и отзывчивость, добродушие и гуманность, единство и милосердие, и всякая доброта. Это дом Аллаха. Мечеть всегда важна для духовного развития человеческого рода и морального совершенства общества. Я убежден, что эта мечеть будет не только местом поклонения, но и станет очагом духовного и культурного просвещения, общественного соглашения, местом единства и процветания. Новая мечеть также станет центральным элементом пропаганды традиции, великой истории нашего народа, источником религиозных и научных новостей», - отметил муфтий.

Отмечается, что строительство мечети на правом берегу реки Ишим началось в 2016 году на средства благотворительных пожертвований. Здание мечети построено в стиле постмодернизма с традиционными орнаментами и декоративными элементами. Главное здание представляет собой сложный полусферический объект. Его стены треугольные и оснащены куполом с 26-метровым диаметром. Внешний дизайн мечети напоминает цветы и бриллианты.

Высота башни, расположенная на северной стороне главного здания мечети, составляет 43,5 метра. Она была построена в стиле «священного пера». Альтернативные источники энергии, используемые для обеспечения энергии, производят в 3 раза больше электроэнергии по мере необходимости. Новая мечеть рассчитана на 750 человек. Площадь здания составляет 2248 квадратных метров, территории - 1,44 гектара.

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