Казахстанские паломники наденут на хадж единую форму (фото)

CA-NEWS (KZ) - Конкурс среди дизайнеров по стилю паломников, инициированный Фондом паломничества Духовного управления мусульман Казахстана, подошел к концу.

Как сообщает ДУМК, в конкурсе приняли участие 14 дизайнеров. Жюри акцентировало свое внимание на комфортность одежды в жаркой местности и наличие казахского колорита. Одежда, представленная фирмой «Абырой кз» и соответствующая критериям, была признана победителем. Победителю был предоставлен бесплатный билет на умру.

По словам заместителя председателя ДУМК Бауыржана Есмахана, в стране 18 паломнических фирм, 3 тыс. паломников одевают 18 разных стилей одежды. Поэтому было решено выпустить единую форму, чтобы показать единство и солидарность

Теперь паломнические фирмы должны предоставить паломникам стандартный дизайн.