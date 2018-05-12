ФАО построит теплицы в школах Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) совместно с российским Институтом отраслевого питания провели сегодня церемонию открытия теплицы на базе среднеобразовательной школы №15 в селе Пролетар Вахшского района в Таджикистане.

Всего в рамках пилотного проекта ФАО, финансируемого Российской Федерацией, в 20 школах Хатлонской области (Вахшского и Дустинского районов и города Нурек) были установлены 22 теплицы с системами капельного орошения. Техническую поддержку предоставлял Российский институт отраслевого питания.

Выращенные в теплицах овощи и зелень будут использоваться для приготовления свежих салатов в дополнение к основному горячему питанию школьников, что позволит разнообразить рацион детей и улучшить питательную ценность блюд. Излишки урожаев школы могут реализовывать на местном рынке. Заработанные от продажи овощей деньги будут использованы как дополнительный источник финансирования для дальнейшего улучшения качества питания школьников.

Помимо этого, теплицы станут практическими площадками для обучения школьников основам сельскохозяйственного производства и научат детей тому, как выращиваются полезные и вкусные овощи и зелень. Используемые современные технологии будут распространяться среди местных фермеров и сельских жителей, и способствуют качественному росту урожайности культур через использование современных знаний и инновационных практик.

Школьники начальных классов посредством интерактивного театрализованного представления рассказали о теплицах, их важности и правильном уходе за растениями.

«Это один из способов поддержать реализацию национальной стратегии школьного питания», - сказал Олег Гучгельдиев, представитель ФАО в Таджикистане. «Параллельно с этим ФАО также работает с Правительством по включению вопросов питания в национальную учебную программу в Таджикистане».

Начиная с 2013 года, в Республике Таджикистан проводилась разработка стратегических и программных документов для Стратегии устойчивого развития школьного питания в Республике Таджикистан, которая была принята правительством в сентябре 2017 года на период до 2027 года. Это стало возможным благодаря совместной работе правительства, международных организаций и местных органов власти, при финансовой поддержке Российской Федерации.

В 2016 году ФАО, при финансовой поддержке Российской Федерации, запустила комплексный проект «Наращивание потенциала по укреплению продовольственной безопасности и питания в отдельных странах Кавказа и Центральной Азии», который осуществляется на глобальном, региональном и страновом уровнях. Проект уделяет внимание обеспечению связей между сельским хозяйством, питанием и социальной защитой в рамках национальных продовольственных систем. Теплицы являются одним из компонентов проекта. Подобные пилотные проекты реализуются в Армении и Кыргызстане в сотрудничестве с российским Институтом отраслевого питания.