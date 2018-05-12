Facebook может создать свою криптовалюту

CA-NEWS (CA) - Facebook собирается запустить собственную криптовалюту, сообщает специализирующийся на новостях в финансовой сфере телеканал Cheddar со ссылкой на источники в компании. По их словам, криптовалюта будет предназначена прежде всего для проведения электронных платежей в рамках Facebook.

Источники рассказали Cheddar, что Facebook начала изучать соответствующие технологии около года назад, когда этим занимался всего один сотрудник, однако на этой неделе была создана команда более чем из десяти человек. По слвоам собеседников телеканала, эту команду возглавил вице-президент соцсети, отвечающий за приложение Messenger Дэвид Маркус. Официального подтверждения информации об инициативе Facebook пока нет, пишет издание Коммерсант.

В этом году свою криптовалюту — Gram — запустил и Telegram. Компания начала публично размещать токены, и по итогам двух раундов ICO выручила $1,7 млрд.