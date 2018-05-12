Таджикский магистр биологии обвиняется в США в убийстве профессора

CA-NEWS (TJ) - В Нью-Йорке (США) полиция задержала 28-летнего гражданина Таджикистана Мирзо Атаджанова по подозрению в жестоком убийстве известного психотерапевта, профессора Джереми Сафран.

Сафран являлся преподавателем в колледже The New School и членом совета Университета Нью-Йорка по вопросам пост-докторантуры. Ему было 66 лет.

Профессор был найден мертвым в своем доме 8 мая, и по заключению врачей, смерть наступила от удара молотком по голове. Американские СМИ сообщают, что в этом убийстве подозревается именно Атаджанов, который был найден и задержан в подвале профессора, «прячась в шкафу», рядом со стройматериалами.

Оперативность полиции, прибывшей на место преступления, обуславливается тем, что их вызвала соседка, которая заметила странного человека возле дома профессора, а потом свет в подвале, который долго горел. Она знала, что его дочь и супруга отсутствуют в доме и Сафран один там, сообщает Радио Озоди.

Мотив убийства пока не известен. Коллеги профессора шокированы, отмечая, что это был очень известный в медицинских кругах человек, спокойный и добрый. В свою очередь, мать обвиняемого, Гульчехра Низомиддинова, по телефону сообщила местному ТВ, что не верит в виновность своего сына, отмечая, что он умный добрый парень, магистр биологии и шахматист.

У Атаджанова есть профиль в социальной сети LinkedIn, в котором говорится, что он окончил Медицинский университет в Душанбе и магистратуру в Brooklyn College. Он основал шахматный клуб в Нью-Йорке «Champion», где также преподавал шахматы.

В марте 2018 года он устроился тренером в школу Obridge Academy по предмету «Общая биология».

Один из представителей таджикской диаспоры в Нью-Йорке в беседе с Радио Озоди 11 мая признался, что сообщение о жестоком убийстве со стороны Мирзо Атаджанова повергло всех в шок. По его словам, Мирзо спокойный и уравновешанный молодой человек, и вовсе не похож на преступника.

Наш собеседник, который предпочел остаться неназванным, поведал, что Мирзо рос в семье медиков. Отец Мирзо живет в Душанбе, а мать - Гульчехра Низомиддинова находится в США и, по некоторым сведениям, работает медсестрой. В американском штате Техас проживает и Искандар, брат Мирзо, сообщил собеседник.

По информации ряда СМИ, Мирзо Атаджанов в 2016 году обвинялся в попытке изнасилования туристки из Канады, однако, дело было приостановлено ввиду отсутствия доказательств.