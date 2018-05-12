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  12 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Гиссаре заработает СП по сборке тракторов МТЗ

CA-NEWS (TJ) - В городе Гиссаре на следующей неделе состоится официальная церемония открытия совместного предприятия по сборке тракторов Минского тракторного завода, сообщил Радио Озоди источник в министерстве промышленности и технологий Таджикистана. Ожидается, что церемонию посетит президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ноябре прошлого года было завершено строительство малого сборочного цеха и склада готовой продукции, а также установлено технологическое оборудование в СП по сборке тракторов МТЗ в Гиссаре. Пресс-служба посольства Республики Белоруссии в РТ тогда сообщила, что начато строительство большого сборочного цеха общей площадью более 1600 кв. метров.

По информации дипломатического представительства, первоначально в СП планируется собрать 50 тракторов «BELARUS-80.1» и «BELARUS-82.1», в дальнейшем ежегодно в Гиссаре будут собирать до 300 тракторов. Ввод в эксплуатацию большого сборочного цеха позволит производить более 10 наименований техники для ее последующей реализации в Таджикистане и сопредельных государствах региона, сообщили белорусские дипломаты.

Также сообщалось, что в 2018 году планируется наладить в Гиссаре производство прицепной и навесной техники ОАО «Бобруйскагромаш» и самоходных косилок ОАО «Гомсельмаш». В планах освоение выпуска коммунальной техники Минского автомобильного завода, пожарной техники ООО «Пожснаб» и специальной техники завода «Амкодор», сообщило посольство Беларуси в Таджикистане.

Источник в министерстве промышленности и технологий Таджикистана сообщил, что вся сельхозтехника будет выпущена с маркировкой MADE IN TAJIKISTAN, сообщает Радио Озоди.

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