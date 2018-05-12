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  12 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В одной из угольных шахт Монголии обнаружен литий

CA-NEWS (MNG) - 6 мая делегация во главе с министром горнодобывающей и тяжелой промышленности Сумъяабазаром Долгорсүрэном прибыла на рудник Хөөт сомона Матад аймака Дорнод.

В прошлом году компания «Буман-Олз» исследовала 126,1 тыс. тонн угля и экспортировала 93,8 тыс. тонн угля в Китайскую Народную Республику, а оставшийся уголь поставляла на внутренний рынок.

Цогтжаргал Дондовдорж, генеральный директор ООО «Буман-Олз», отметил, что компания на своем участке добычи только что обнаружила редкоземельные элементы, в том числе литиевый резерв, и выразил заинтересованность в интенсификации разведки.

Министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Сумъяабазар Долгорсүрэн отметил, что есть много возможностей для развития Матада. Согласно 32-й резолюции Парламента, государственная политика в области железнодорожного транспорта была утверждена в 2010 году, сообщает портал ARD.

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