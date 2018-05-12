В Узбекистане месяц Рамадан начнется 17 мая

CA-NEWS (UZ) - Священный месяц Рамадан начнется в Узбекистане 17 мая 2018 года. Об этом сообщает Управление мусульман Узбекистана.

Управление мусульман Узбекистана объявило, что первый день Рамадана начнется 17 мая, а не 16 мая, сообщает портал Uzdaily.

Рамадан или рамазан — девятый месяц исламского календаря. В соответствии с одним из пяти столпов ислама в течение рамадана правоверные мусульмане должны поститься от наступления утреннего намаза (на рассвете) до наступления вечернего (на заходе солнца).