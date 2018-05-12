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  12 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане прошло соревнование по поеданию мяса (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - Соревнование по поеданию мяса состоялось в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Конкурс прошел в рамках первого этнофестиваля "Кокмайса-2018" в Улытау.

В состязании участвовали пять человек из разных регионов страны - Мангыстау, Шымкента, Жезказгана и Улытау. Участники должны были управиться с целым подносом баранины за пять минут.

Победителем соревнования по поеданию мяса стал 25-летний парень из Жезказгана - Бекзат Жармагамбет. За первое место в конкурсе он получил 30 тысяч тенге($91), второе место и 20 тысяч тенге($61) получил участник из Улытау, третье место присудили гостю из Шымкента.

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Следом состоялось первенство по выпиванию кумыса. Первое место в этом конкурсе завоевал житель Улытауского района Карагандинской области Алмас Бимагамбет. Он сумел выпить 4,3 литра кумыса без остановки.

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Этнофестиваль "Кокмайса-2018" проходил с 6 по 9 мая в Улытауском районе Карагандинской области. В нем принимали участие около четырех тысяч человек со всех регионов Казахстана. Участники этнофестиваля посетили мавзолеи Жошы хана, Алаша Хана, Домбауыла, гору Едиге. Проехали в Хан Орда, побывали на горе Темирлана. На этнофестивале был продемонстрирован древний обряд "Бие байлау", традиция "Қымыз ашыту", мастер-классы по плетению камчи, обработке дерева, изготовлению аркана, соревнование "Қатын күрес" и другие национальные состязания.

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