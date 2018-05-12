В Сирии и Ираке погибли свыше 500 граждан Таджикистана, 675 человек задержаны

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в преддверии священного Рамазана провел сегодня, 12 мая в Душанбе встречу с представителями таджикского общества – интеллигенцией, имам-хатибами, силовыми структурами, местными властями, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

«Как я не раз отмечал, некоторые наши граждане, особенно из молодежной среды примыкают к различным террористическим и экстремистским группировкам и участвуют в кровавых войнах за рубежом. Были такие факты, когда некоторые наши граждане вывозили в зону боевых действий свои семьи. Многие из них погибли в результате проведения антитеррористических операций, а их несовершеннолетние дети остались сиротами на чужбине», – подчеркнул президент.

Глава государства привел в пример статистические данные, согласно которым, на сегодняшний день из числа граждан Таджикистана, принимавших участие в боевых действиях за рубежом, задержаны и привлечены к уголовной ответственности 675 человек, свыше 500 человек погибли.

«После того, как в Сирии и Ираке была разгромлена террористическая организация «Исламское государство», часть граждан Таджикистана, вовлеченных в ИГ под руководством террористический партии исламского возрождения, как это было в 90-е годы, перебрались в Афганистан. В рядах террористов много выходцев из стран бывшего Советского Союза», – отметил Эмомали Рахмон.

«Следует отметить, что большинство из тех граждан Таджикистана, которые воевали и воюют на стороне террористов, пропагандируют их идеи, были вовлечены в экстремистские организации, будучи в трудовой миграции, или во время совершения обряда хадж, а также во время незаконного обучения в религиозных учреждениях за рубежом», – констатировал президент.

По словам главы государства, представители духовенства, особенно имам-хатибы играют большую роль в воспитании и направлении народа совершении благочестивых поступков, пробуждении в народе чувства самосознания и трудолюбия, уважения к старшим и правильному пониманию истинных ценностей Ислама.

«К сожалению, среди представителей духовенства и имам-хатибов появились лица, которые игнорируют свой священный долг и призвание, и занимаются пропагандой экстремистских идей. Только за последние несколько лет за причастность к терроризму и экстремизму были задержаны 23 имам-хатибов и их заместителей», – заявил Эмомали Рахмон.

По его словам, до настоящего времени на Родину возвращено свыше 3,4 тыс. граждан Таджикистана, которые проходили незаконное религиозное обучение за рубежом. «Но сейчас в так называемых религиозных учебных заведениях за пределами страны обучаются еще около 400 наших граждан, которые также должны быть возвращены в Таджикистан», – подчеркнул глава государства.