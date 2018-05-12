Хашары в Узбекистане будут проводиться только с разрешения президента

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане хашары (субботники) будут проводиться на добровольных началах и только на основании соответствующего акта за подписью президента страны Шавката Мирзиёева или распоряжения правительства о проведении всенародного хашара. Об этом говорится в постановлении Кабмина «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан», сообщают узбекские сми.

В документе прописаны и другие ограничения по вопросу проведения общественных работ. Так, субботники на производстве будут устраиваться исключительно на территории организации, в которой трудятся привлеченные к работам граждане. То есть, не предусматривается выезд коллектива в парки, на улицы и прочее. Также запрещается проведение хашаров вблизи автомобильных трасс, водоемов, в прибрежных зонах, на крышах зданий, на стройплощадках и прочих опасных объектах, где имеется риск причинения вреда жизни и здоровью людей.

Если хашар организуется органами самоуправления граждан, то общественные работы проводятся в добровольном порядке и исключительно на территории соответствующей махалли (квартала, общины).

Кроме того, в рамках хашаров можно заниматься благоустройством, озеленением и приведением в порядок своих рабочих мест. Категорически запрещено принудительно привлекать граждан к строительно-ремонтным и сельскохозяйственным работам, а также другим видам общественных работ.

Необходимость регулирования проведения субботников обоснована также частыми фактами использования принудительного труда при благоустройстве государственных объектов. Например, перед визитом президента страны Шавката Мирзиёева в Ташкенте медиков заставили заниматься уборкой парка «Ашхабад». Громкий общественный резонанс вызвала смерть молодой учительницы в Самаркандской области, погибшей в результате ДТП, когда педагогов согнали благоустраивать придорожную территорию.

Ранее сообщалось, что министерству труда Узбекистана поручено подготовить предложения об ужесточении ответственности должностных лиц за незаконное привлечение граждан к принудительным общественным работам.