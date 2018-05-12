Досудебное расследование в отношении братьев Рыскалиевых завершено - Нацбюро

CA-NEWS (KZ) - Завершено досудебное расследование в отношении братьев Рыскалиевых, передает Tengrinews.kz.

"Национальным бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции завершено досудебное расследование уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества, созданного и руководимого бывшим акимом Атырауской области Рыскалиевым Б. С., и объявлено о начале ознакомления с материалами дела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования добыто достаточно доказательств, позволивших квалифицировать преступные деяния Рыскалиева Бергея и его пособников, находящихся за пределами Республики Казахстан и уклоняющихся от явки в орган следствия.

Напомним, 24 февраля 2018 года Национальное бюро посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных средствах массовой информации уведомило Бергея Рыскалиева и его пособников о необходимости явки на допрос на 2 марта текущего года. Аналогично 26 марта Национальным бюро вновь опубликовано сообщение в СМИ о квалификации противоправных деяний Рыскалиева Б. С., его пособников и необходимости явки в срок до 31 марта в орган следствия для объявления постановления.

"Однако в назначенное время подозреваемые Бергей Рыскалиев и его пособники не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке. Вместе с тем подозреваемые воспользовавшись правом самостоятельно пригласить адвокатов, которые допущены к уголовному делу в качестве защитников, и ознакомились с процессуальными документами, подлежащими вручению подозреваемым и их защитникам", - отмечается в сообщении.

В настоящее время все участники уголовного процесса уведомлены об окончании производства следственных действий и начале ознакомления с материалами уголовного дела. По окончании ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного акта и предания обвиняемых суду. Напомним, главное судебное разбирательство по делу, которое было возбуждено в отношении бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, началось в январе 2014 года. В ноябре того же года фигуранты дела были приговорены к различным срокам.

Сам Бергей Рыскалиев до сих пор находится в международном розыске, как и его родной брат - бывший депутат Мажилиса Парламента Аманжан Рыскали. Ранее сообщалось, что в результате совершения ОПГ Бергея Рыскалиева коррупционных и экономических преступлений государству был причинен ущерб на общую сумму более 71 миллиарда тенге($217,7млн).



