Председатель нижней палаты парламента пригласил спикера парламента Узбекистана посетить Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Председатель Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Шукурджон Зухуров пригласил своего узбекского коллегу посетить РТ с официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД РТ.

10 мая посол РТ в Узбекистане С.Имоми встретился в Ташкенте со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Н.Исмоиловым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы интенсификации межпарламентских связей между двумя братскими государствами.

Посол передал спикеру приглашение председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Ш.Зухурова посетить Таджикистан с официальным визитом.

Приглашение было принято с благодарностью. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам, отмечается в сообщении.