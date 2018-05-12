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  12 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Председатель нижней палаты парламента пригласил спикера парламента Узбекистана посетить Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Председатель Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Шукурджон Зухуров пригласил своего узбекского коллегу посетить РТ с официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД РТ.

10 мая посол РТ в Узбекистане С.Имоми встретился в Ташкенте со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Н.Исмоиловым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы интенсификации межпарламентских связей между двумя братскими государствами.

Посол передал спикеру приглашение председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Ш.Зухурова посетить Таджикистан с официальным визитом.

Приглашение было принято с благодарностью. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам, отмечается в сообщении.

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