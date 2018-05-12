В результате атак талибов на западе Афганистана погибли 30 полицейских

CA-NEWS (CA) - Более 30 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате ночных атак боевиков исламистского движения «Талибан» (запрещено в России) на западе Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на афганские сми.



Талибы атаковали полицейский участок и несколько КПП в городе Фарах — центре одноимённой провинции на западе страны (у границы с Ираном). Боевикам удалось захватить здание участка и похитить оружие и боеприпасы. Десятки правоохранителей получили ранения различной степени тяжести.

В район боестолкновений были направлены подразделения правительственных сил, по данным на текущий час контроль над утерянными объектами восстановлен.

Как отмечает Reuters, на прошлой неделе боевики «Талибан», которые периодически вступают в вооружённые стычки с правительственными силами на территории почти половины провинций страны, захватили район в северной провинции Баглан.