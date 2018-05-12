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  12 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Пентагона встретился с главой МИД Южной Кореи

CA-NEWS (CA) - Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва обсудили в Вашингтоне денуклеаризацию Северной Кореи и урегулирование отношений между Сеулом и Пхеньяном.

В ходе встречи стороны выразили надежду, что предстоящие переговоры США—КНДР «приведут к дипломатическому решению, которое станет историческим», пишет Коммерсант.

Во время недавнего визита госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян были окончательно согласованы время и место встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Они встретятся в Сингапуре 12 июня. Как сообщает Nikkei, итогом саммита может стать объявление о завершении Корейской войны.

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