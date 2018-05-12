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  12 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Все стороны подтвердили участие в новом раунде переговоров по Сирии в Астане

CA-NEWS (KZ) - Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в очередном раунде переговоров, который состоится 14-15 мая в столице Казахстана, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

"Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах, которые пройдут в столице Казахстана 14-15 мая. В них примут участие делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции", — говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении также говорится, что в качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.

По информации МИД Казахстана, за день до начала мероприятия страны-гаранты намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 15 мая.
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