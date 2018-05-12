НАСА планирует использовать мини-вертолет на Марсе (видео)

CA-NEWS (CA) - НАСА планирует приступить к использованию на Марсе мини-вертолета во время миссий по исследованию планеты в 2021 году, сообщается в заявлении на сайте управления.

"У НАСА есть славная история открытий… Вертолет имеет потенциал в науке, открытиях и исследовательских миссиях на Марсе в будущем", — приводятся в заявлении слова директора ведомства Джима Брайденстайна.

Согласно заявлению, в атмосфере Марса винт 1,8 килограммового устройства способен развивать скорость до 3 тысяч оборотов в минуту, что в 10 раз больше скорости вертолетов на Земле.

Как отмечается, специалисты управления разрабатывали и тестировали устройство в течение четырех лет. Если планы управления осуществятся, США станет первой страной в мире, которая начнет полет летательных аппаратов тяжелее воздуха на другой планете.