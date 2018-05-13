РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Евровидение-2018» выиграла певица из Израиля Нетта

CA-NEWS (CA) - 12 мая в Лиссабоне состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение-2018". В финальном этапе выступили 26 вокалистов - победители двух полуфиналов, представители стран "Большой пятерки" (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания), а также участник от страны-хозяйки - Португалии.

По итогам голосования профессионального жюри и телезрителей первое место в конкурсе заняла певица Нетта Барзилай из Израиля. Она исполнила на конкурсе композицию Tоу, ставшую суперхитом в YouTube, где клип набрал уже свыше 25 миллионов просмотров.

После голосования профессионального жюри израильтянка занимала пятое место. Но зрители дали ей максимальное количество баллов, за счет чего она и выиграла, опередив других участников.

Нетта родилась 22 января 1993 года в городе Ход-ха-Шарон. Является победительницей шоу "А-Кохав А-Ба Ле-Эйровизйон", что позволило ей представлять свою страну на "Евровидении".

Второе место заняла певица из Кипра Элени Фурейра с песней Fuego, третье место досталось австрийскому певцу Сезару Сэмпсону, исполнившему композицию Nobody But You.

03549a1f7a9c3d8f1558e91a774452a7

Российская исполнительница Юлия Самойлова в финал конкурса не прошла.



print
  • В Узбекистане месяц Рамадан начнется 17 мая
  • ФАО построит теплицы в школах Таджикистана
  • В Кении нашли пещеру, в которой жили люди 78 тысяч лет назад
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×