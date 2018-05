«Евровидение-2018» выиграла певица из Израиля Нетта

CA-NEWS (CA) - 12 мая в Лиссабоне состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение-2018". В финальном этапе выступили 26 вокалистов - победители двух полуфиналов, представители стран "Большой пятерки" (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания), а также участник от страны-хозяйки - Португалии.

По итогам голосования профессионального жюри и телезрителей первое место в конкурсе заняла певица Нетта Барзилай из Израиля. Она исполнила на конкурсе композицию Tоу, ставшую суперхитом в YouTube, где клип набрал уже свыше 25 миллионов просмотров.

После голосования профессионального жюри израильтянка занимала пятое место. Но зрители дали ей максимальное количество баллов, за счет чего она и выиграла, опередив других участников.

Нетта родилась 22 января 1993 года в городе Ход-ха-Шарон. Является победительницей шоу "А-Кохав А-Ба Ле-Эйровизйон", что позволило ей представлять свою страну на "Евровидении".

Второе место заняла певица из Кипра Элени Фурейра с песней Fuego, третье место досталось австрийскому певцу Сезару Сэмпсону, исполнившему композицию Nobody But You.

Российская исполнительница Юлия Самойлова в финал конкурса не прошла.