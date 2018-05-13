Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Парижа, один человек погиб, четверо ранены

CA-NEWS (CA) - Неизвестный мужчина с криками "Аллах Акбар" напал с ножом на прохожих в субботу вечером в центре Парижа, один человек скончался, четверо ранены, сообщает Reuters.

Отмечается, что нападавшего ликвидировала полиция, его личность пока не установили. Правоохранители выявили в деле террористический след, вести расследование поручили антитеррористической прокуратуре.

Инцидент произошел около 21.00 (01.00 13 мая по времени Астаны) во втором округе французской столицы недалеко от Парижской Оперы - одном из оживленных районов, где располагаются много баров и ресторанов. Злоумышленник, по сообщениям французских СМИ, был похож на выходца из Северной Африки, ему было около 20 лет, в момент нападения он был одет в черное.

Как сообщили французские власти, в результате нападения один человек погиб на месте. Еще четверо пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, они были госпитализированы.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за произошедшее взяла террористическая группировка ДАИШ, отмечают французские СМИ.



