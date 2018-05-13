В Армении полностью сформировалось правительство

CA-NEWS (CA) - В Армении полностью сформировано новое правительство, президент республики Армен Саркисян подписал указы о назначении кандидатов на последние вакантные должности,пишет РБК.

Некоторые из должностей в правительстве получили представители партии «Елк», которую возглавлял Никол Пашянин. Так, Министерство труда возглавил Мане Тандилян, ​а Vинистерство юстиции — Артак Зейналян. Министерство экономического развития и инвестиций при этом возглавил бывший министр охраны природы, член партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян. Его партия одной из первых поддержала оппозицию.

Минобороны Армении возглавил Давид Тоноян, МИД Армении — Зограб Мнацаканян.

В эту пятницу Арарат Мирзоян, состоящий в партии «Елк», был назначен первым вице-премьером, вторым вице-премьером — пресс-секретарь основанной Пашиняном партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.