Явка на парламентских выборах в Ираке составила 44,54%

CA-NEWS (CA) - Явка на парламентских выборах, прошедших в Ираке в субботу, по первоначальным подсчетам, составила 44,54%, в голосовании приняли участие 10 миллионов 700 тысяч человек, объявил спикер Высшей независимой избирательной комиссии страны.

Официальный представитель избиркома, процент проголосовавших, назвал "приемлемым в сравнении с предыдущими выборами".

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, принять участие в выборе новых депутатов имели право 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий.

Избирком насчитал свыше семи тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест, сообщает РИА Новости.