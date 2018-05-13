Узбекистан и США обсудили вопросы развития военно-технического сотрудничества

CA-NEWS (UZ) - Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов 12 мая 2018 года провел встречу с делегацией Соединенных Штатов Америки во главе с командующим Центральным командованием Вооруженных Сил США генералом Джозефом Вотелом.

Стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества в сфере обороны и военного образования, сообщает Uzdaily.

Также состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военно-техническом направлении.

Было сказано, что за прошедший исторический период удалось достичь весомых результатов в развитии всесторонних и многоплановых межгосударственных взаимоотношений, в том числе в области обороны.

13 мая члены военной делегации США ознакомятся с историческими и культурными достопримечательностями Самарканда.