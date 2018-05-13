РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В КНДР назвали даты публичного закрытия ядерного полигона

CA-NEWS (CA) - Министерство иностранных дел Северной Кореи сообщило, что церемония закрытия ядерного полигона назначена на день между 23 и 25 мая, сообщает РБК.

Как отмечается в сообщении, дата церемонии будет зависеть от погодных условий. В МИДе заявили, что по плану будут разрушены взрывом все подземные туннели полигона, все его входы — заблокированы, а все наблюдательные пункты, исследовательские институты и охранные подразделение — перенесены на поверхность. Также будут остановлены все исследования, снята охрана полигона, а его территория закрыта.

В МИД КНДР отметили, что всем международным журналистам будет предоставлен чартерный рейс, который доставит их из китайской столицы Пекина в города Вонсан в Северной Корее. Кроме того, будут предприняты другие шаги для открытия международного воздушного пространства, отметили в ведомстве. Для зарубежных журналистов в Вонсане планируется создать специальные условия и организовать пресс-центр. Из этого же города запустят специальный поезд, который пойдет до ядерного полигона, находящегося в гористой местности.

«КНДР будет и в будущем выступать за тесные контакты и диалог с соседними странами и международным сообществом, чтобы обеспечить стабильность и мир на Корейском полуострове и на всем земной шаре», — говорится в заявлении северокорейского МИДа.

О закрытии ядерного полигона заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в конце апреля. Также он сказал, что КНДР перестанет проводить ракетные и ядерные испытания.

print
  • Таджикский магистр биологии обвиняется в США в убийстве профессора
  • В Казахстане прошло соревнование по поеданию мяса (фото, видео)
  • Глава Пентагона встретился с главой МИД Южной Кореи
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×