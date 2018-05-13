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  13 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ираке во время выборов произошли несколько нападений боевиков ИГ

CA-NEWS (CA) - В восточной иракской провинции Дияла во время проведения парламентских выборов произошел ряд нападений боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство». Как сообщили источники Al-Quds Al-Arabi в местных правоохранительных органах, в результате атаки террористов пострадали четыре человека.

По словам собеседника агентства, нападения произошли в провинции Дияла на востоке страны. Как рассказал представитель полиции, в центре города Абу-Сайда упали четыре снаряда. По его словам, два из них разорвались рядом с избирательным участком. В результате четыре избирателя получили ранения. Представитель иракских правоохранительных органов не уточнил, кто стоял за атакой.

В иракской полиции рассказали, что в деревне Карма группа боевиков ИГ атаковала избирателей. Представитель правоохранительных органов отметил, что в результате нападения никто не пострадал, сообщает РБК.

Также в полиции рассказали, что два террориста-смертника из «Исламского государства» пытались атаковать один избирательный участок около города Баакуба, который является центром провинции Дияла, передает Al-Sumaria. В иракских правоохранительных органах отметили, что террористы носили пояса смертников и были вооружены автоматами Калашникова и гранатами. Атаковавших убили сотрудники безопасности, и в результате инцидента никто не пострадал.

В Ираке в субботу, 12 мая, проходят выборы в парламент. Как отмечает Al-Jazeera, это первые выборы с того момента, как Багдад объявил о победе над «Исламским государством». Всего в выборах принимают участие 6990 кандидатов от 87 партий. Среди желающих стать депутатами 2011 женщин, которым гарантировали 25% мест в парламенте из 329. Среди кандидатов представители шиитских, суннитских и курдских коалиций.

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