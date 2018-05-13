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  13 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане найдена амфора с останками человека (фото)

CA-NEWS (TJ) - Две амфоры с человеческими останками внутри в собственном дворе нашел житель Бохтарского района. Как оказалось, находка относится к Кушанской эпохе. Шамсиддин Джалолов потребовал вознаграждение за находку, но оно оказалось не по карману администрации музея, сообщает Азия-Плюс.

Дом повара Шамсиддина Джалолова находится недалеко от центра города Бохтар. В один прекрасный день он вместе с помощниками копал яму под туалет на своем участке. И вот на глубине метра в полтора наткнулся на кувшин.

"Помню, лопата воткнулась во что-то, мне стало интересно, и я продолжил копать, но уже аккуратнее. Очистил землю вокруг находки. И что обидно, из-за неосторожности все-таки повредили его верхнюю часть. Внутри кувшина оказались человеческие останки - череп", - рассказывает Джалолов.

Как рассказывает Шамсиддин, сначала они растерялись от испуга, но продолжили очистку и наконец, вытащили кувшин.

Затем он обратился в областной музей, а те уже вызвонили специалистов из столицы. Так амфора, которая, кстати, принадлежит к эпохе Кушанской империи, оказалась в местном музее. Человеческие же останки они забрали с собой. Изучать.

Шамсиддин же продолжил копать и, обнаружив другие фрагменты костей и керамики, все передал музею.

"По-моему, здесь были два кувшина; видимо, один был надет на голову, другой на ноги похороненного человека", - предполагает автор находки.

Археологи говорят, что, действительно, в древние времена, в определенный период, люди, жившие в этих местах, хоронили своих мертвых в амфорах.

По словам специалистов, в эпоху Кушанидов мертвых помещали в амфоры в положении эмбриона и так хоронили.

"Судя по тому, что вместе с останками не были обнаружены украшения, можно сделать вывод, что покойник принадлежал к бедному слою населения", - говорит Сафармо Ятимова, ведущий специалист по музеям и археологии.

По ее словам, на территории Бохтара подобная находка встретилась впервые, поэтому рано говорить, что здесь находилось кладбище кушанцев. Скорее всего, бедный человек был похоронен дома.

Череп человека, найденный в амфоре, проверили в Национальном музее - зубы оказались в полном порядке. А остальная часть останков практически рассыпалась.

Сафармо Ятимова также сообщила, что специалисты областного музея собираются восстановить амфору из фрагментов.



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