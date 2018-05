Lamborghini папы римского ушел с молотка за 715 тысяч евро

CA-NEWS (CA) - Изготовленный на заказ специально для папы римского Франциска Lamborghini Huracan продан на аукционе Sotheby's за €715 тыс., сообщает компания. Торги состоялись 12 мая.

€715,000 to be donated to charitable causes across the globe, after the one-of-a-kind #HuracanRWD donated by #Lamborghini to His Holiness @Pontifex sells at @RMSothebys auction! https://t.co/GMGGheOR7c pic.twitter.com/mXYRvzQNcV