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  13 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Lamborghini папы римского ушел с молотка за 715 тысяч евро

CA-NEWS (CA) - Изготовленный на заказ специально для папы римского Франциска Lamborghini Huracan продан на аукционе Sotheby's за €715 тыс., сообщает компания. Торги состоялись 12 мая.

Данный автомобиль был изготовлен компанией Lamborghini в единственном экземпляре в традиционных цветах Ватикана и был представлен руководством концерна понтифику в конце ноябре прошлого года. Машину подогнали к зданию Апостольского дворца в Ватикане, где проживает папа.

В церемонии принимали участие лично президент и главный исполнительный директор Lamborghini Стефано Доменикали и другие высокопоставленные управленцы компании, а также двое рабочих, которые внесли свой непосредственный вклад в данную конструкцию автомобиля, сообщает РБК.

Папа Франциск тогда благословил автомобиль и оставил на нем свой автограф. Тогда же было объявлено, что автомобиль будет продан на аукционе, а вырученные за него деньги пойдут на благотворительность.

В сообщении Lamborghini сказано, что все вырученные за автомобиль деньги будут переданы непосредственно папе Франциску, который решил разделить деньги между четырьмя благотворительными фондами.

Обычно цена Lamborghini Huracan в серийном исполнении начинается от €183 тыс.

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