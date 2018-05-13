Lamborghini папы римского ушел с молотка за 715 тысяч евро

- Азия и мир, общество
- 16:45, 13 мая 2018
- Просмотров: 2188
CA-NEWS (CA) - Изготовленный на заказ специально для папы римского Франциска Lamborghini Huracan продан на аукционе Sotheby's за €715 тыс., сообщает компания. Торги состоялись 12 мая.
€715,000 to be donated to charitable causes across the globe, after the one-of-a-kind #HuracanRWD donated by #Lamborghini to His Holiness @Pontifex sells at @RMSothebys auction! https://t.co/GMGGheOR7c pic.twitter.com/mXYRvzQNcV— Lamborghini (@Lamborghini) 12 мая 2018 г.
Данный автомобиль был изготовлен компанией Lamborghini в единственном экземпляре в традиционных цветах Ватикана и был представлен руководством концерна понтифику в конце ноябре прошлого года. Машину подогнали к зданию Апостольского дворца в Ватикане, где проживает папа.
В церемонии принимали участие лично президент и главный исполнительный директор Lamborghini Стефано Доменикали и другие высокопоставленные управленцы компании, а также двое рабочих, которые внесли свой непосредственный вклад в данную конструкцию автомобиля, сообщает РБК.
Папа Франциск тогда благословил автомобиль и оставил на нем свой автограф. Тогда же было объявлено, что автомобиль будет продан на аукционе, а вырученные за него деньги пойдут на благотворительность.
В сообщении Lamborghini сказано, что все вырученные за автомобиль деньги будут переданы непосредственно папе Франциску, который решил разделить деньги между четырьмя благотворительными фондами.
Обычно цена Lamborghini Huracan в серийном исполнении начинается от €183 тыс.