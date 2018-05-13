Напавшего с ножом на прохожих в Париже назвали выходцем из Чечни

CA-NEWS (CA) - Мужчина, который в субботу, 12 мая, напал с ножом на прохожих в Париже, оказался двадцатилетним выходцем из Чечни, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники в полиции. В результате нападения один человек погиб, четверо получили ранения.

Личность преступника удалось установить с помощью отпечатков пальцев, поскольку у него не было при себе никаких документов, уточнили собеседники радиостанции. Однако его фамилия и имя в материале не называются.

Эту информацию подтверждает со ссылкой на источники агентство Reuters. Отец и мать нападавшего задержаны для допроса французской полицией, уточняет агентство.

Источники радиостанции RTL рассказали, что нападавший не попадал ранее в поле зрения спецслужб Франции.

Ранее ответственность за нападение в Париже взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). В сообщении террористов говорилось, что нападавший был «солдатом ИГ», сообщает РБК.

Нападение на прохожих во втором округе Парижа, недалеко от здания Гранд-опера,​ было совершено в субботу, 12 мая, в 20:47. По рассказам очевидцев, злоумышленник нападал на прохожих с криками «Аллах Акбар».

Прибывшая через девять минут на место происшествия полиция застрелила нападавшего.