Кадыров рассказал об устроившем резню во Франции уроженце Чечни

CA-NEWS (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что молодой человек с именем Хасан Азимов, которого власти Франции обвинили в нападении на людей в центре Парижа, действительно был уроженцем России чеченского происхождения. Об этом глава республики написал в своем официальном канале в Telegram.

Ранее имя атаковавшего со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах называли французский портал ​Francetvinfo и телеканал France 2. О том, что мужчина был выходцем из Чечни накануне со ссылкой на собеседников в полиции рассказывал канал Europe 1. Официально эти данные не подтверждались.

Как сообщает РБК, посольство России во Франции направило местным властям запрос о гражданстве атаковавшего в Париже прохожих.

«Французская полиция сообщает, что вооруженный ножом юноша Хасан Азимов является гражданином Франции, уроженцем России чеченского происхождения. Он действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако, данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый», — рассказал о молодом человеке Кадыров.

В связи с этим, как отметил глава республики, «вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности», по его мнению, «полностью ложится на власти Франции». В Чечне, как добавил Кадыров, мужчина «только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе».

Противоречивой глава республики счел и информацию о том, что Азимов «имел контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции». Об этом ранее заявлял официальный представитель правительства Франции Бенжамин Гриво. Нападавший, как утверждал он 12 мая, находился на учете спецслужб​ как представляющий потенциальную угрозу национальной безопасности с 2016 года.

«В связи с этим возникает много вопросов, на которые пока нет ответов», — заметил Кадыров, добавив, что ​«западные страны считают: их демократия достигла небывалых высот». «Родителей лишают права заниматься воспитанием детей, делать им замечание, регулировать правила поведения. В таком случае власти всю ответственность за будущее детей берут на себя, поэтому и должны нести эту ответственность», — подчеркнул политик.

Власти на Западе, как уверен Кадыров, «создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности». «Спецслужбы готовят их к действиям в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, пополняют ими ряды иблисского государства. Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления», — считает глава республики.

Азимов, как в очередной раз подчеркнул чеченский лидер, «вырос в Франции и преступником стал в этой стране». «Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе», — заключил Кадыров. Семье и родственникам погибшего в результате происшествия он выразил соболезнования.

​Нападение на прохожих, при котором погиб один человек, и еще четверо получили ранения, произошло вечером 12 мая в центре Парижа. Очевидцы инцидента утверждали, что злоумышленник наносил ножевые удары по идущим мимо людям с криками «Аллах Акбар!» Преступник был убит прибывшим на место нарядом полиции. Позже ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».