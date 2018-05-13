Сегодня 13 лет со дня массовых беспорядков в Андижане, повлекших сотни человеческих жертв (фото, видео)

CA-NEWS (UZ) - Ровно 13 лет назад, 13 мая 2005 года в Андижане произошли массовые беспорядки, вспыхнувшие после захвата административных зданий группами вооруженных граждан.

Силы безопасности страны применили автоматическое оружие против демонстрантов, что стало причиной гибели сотен гражданских лиц. Всего за участие в мятеже удалось задержать 121 человека. По официальным данным Узбекистана в ходе беспорядков погибло 187 человек. Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик» приводит статистику в 230 человек. По неофициальным данным погибло почти 800 человек.

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Обвиняемые получили наказания в основном от 14 до 20 лет заключения. Они обвинялись по статьям умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, посягательство на конституционный строй Республики Узбекистана, терроризм.

Считается, что массовые беспорядки были начаты вооруженными акрамитами. В 1992 году учитель математики из Андижана 28-летний Акрам Юлдашев, бывший членом подпольной организации «Хизб ут-Тахрир», вышел из этой организации и написал трактат философского характера «Путь к вере». В своем произведении он в основном рассуждал о нравственном совершенствовании мусульманина. Круг единомышленников, сформировавшийся вокруг Акрама Юлдашева, впоследствии стали называть акрамитами.

Юлдашев был первоначально арестован в 1998 году, но 6 января 1999 года он был амнистирован и освобождён. После событий 16 февраля 1999 года в Ташкенте 17 февраля 1999 года Акрам Юлдашев был снова задержан и лишен свободы сроком на 17 лет по обвинению в участии в терактах.