РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сегодня 13 лет со дня массовых беспорядков в Андижане, повлекших сотни человеческих жертв (фото, видео)

CA-NEWS (UZ) - Ровно 13 лет назад, 13 мая 2005 года в Андижане произошли массовые беспорядки, вспыхнувшие после захвата административных зданий группами вооруженных граждан.

Силы безопасности страны применили автоматическое оружие против демонстрантов, что стало причиной гибели сотен гражданских лиц. Всего за участие в мятеже удалось задержать 121 человека. По официальным данным Узбекистана в ходе беспорядков погибло 187 человек. Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик» приводит статистику в 230 человек. По неофициальным данным погибло почти 800 человек.

Обвиняемые получили наказания в основном от 14 до 20 лет заключения. Они обвинялись по статьям умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, посягательство на конституционный строй Республики Узбекистана, терроризм.

Считается, что массовые беспорядки были начаты вооруженными акрамитами. В 1992 году учитель математики из Андижана 28-летний Акрам Юлдашев, бывший членом подпольной организации «Хизб ут-Тахрир», вышел из этой организации и написал трактат философского характера «Путь к вере». В своем произведении он в основном рассуждал о нравственном совершенствовании мусульманина. Круг единомышленников, сформировавшийся вокруг Акрама Юлдашева, впоследствии стали называть акрамитами.

Юлдашев был первоначально арестован в 1998 году, но 6 января 1999 года он был амнистирован и освобождён. После событий 16 февраля 1999 года в Ташкенте 17 февраля 1999 года Акрам Юлдашев был снова задержан и лишен свободы сроком на 17 лет по обвинению в участии в терактах.

print
  • Взрывы прогремели в трех церквях Индонезии: 9 человек погибли, 40 ранены
  • Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Парижа, один человек погиб, четверо ранены
  • В КНДР назвали даты публичного закрытия ядерного полигона
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×