В Казахстане абсолютному чемпиону марафона подарили коня (фото)

CA-NEWS (KZ) - 24-летний Базарбай Дауталиев стал абсолютным чемпионом второго ежегодного марафона в Атырау и получил специальный приз от оргкомитета – скакового коня, сообщает Tengrinews.kz.

Всего в Atyrau Marathon приняли участие около 3 тысяч бегунов из разных городов Казахстана, стран дальнего и ближнего зарубежья. Свыше 150 человек смогли одолеть дистанцию в 42 километра, на 10 километровый забег прошли регистрацию свыше 1 тысячи участников, на самой популярной дистанции в 4,5 километра бежали около 1,5 тысяч жителей и гостей Атырау.

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Абсолютный чемпион марафона Базарбай Дауталиев получил денежный приз в размере 150 тысяч тенге ($457), телевизор и специальный приз от областной федерации по национальным видам спорта Атырауской области - скакуна.

Почетными гостями Atyrau Marathon - 2018 стали: легенда казахстанской легкой атлетики, многократный чемпион и рекордсмен СССР в спринте - Амин Туяков, выдающийся супермарафонец, первый и единственный атлет в истории человечества в одиночку пробежавший крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки - Марат Жыланбаев, а также многократная чемпионка Казахстана, серебряный призер чемпионата Азии, бронзовый призер Азии, участница чемпионата мира - Александра Романова.

За волю к победе получили специальные призы двое параолимпийцев: Ерлан Казиев и Кенгес Кониев. Самым возрастным участником забега стал 71-летний пенсионер Бекет Кадыралин.



