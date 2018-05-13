РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Взрывы прогремели в трех церквях Индонезии: 9 человек погибли, 40 ранены

CA-NEWS (CA) - Взрывы прогремели в трех церквях на острове Ява в Индонезии. Число погибших при взрывах возросло до девяти, 40 человек пострадали, сообщает издание Jakarta Globe.

"Бомбы разорвались в трех церквях в Сурабае, Восточной Яве, утром в воскресенье 13 мая. Полиция подтвердила (гибель - прим. автора) одного террориста-смертника. Жертвы и пострадавшие на данный момент: девять погибших, 40 раненых", - говорится в сообщении газеты.

Первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии в 07.15 утра по местному времени (08.15 по времени Бишкека), последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут.

Второй взрыв прогремел в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro), третий в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо). Нападавшие были одеты как прихожане церкви и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы.

Полиция оцепила места происшествия для дальнейшего расследования.

print
  • «Евровидение-2018» выиграла певица из Израиля Нетта
  • Французские сми назвали имя устроившего резню в Париже уроженца Чечни
  • В Госдуме РФ заявили, что Астанинский процесс должен содействовать восстановлению Сирии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×