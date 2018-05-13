В Госдуме РФ заявили, что Астанинский процесс должен содействовать восстановлению Сирии

CA-NEWS (KZ) - Астанинский процесс по Сирии, очередной раунд которого пройдет 14-15 мая, должен способствовать восстановлению культурно-исторического наследия и развитию экономики САР, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в новом раунде переговоров.

"Самое главное — это создание содействия в восстановлении культурно-исторического наследия, которое было разрушено в ходе боевых действий со стороны террористов, и поддержка развития экономики Сирии для того, чтобы народ быстрее приступил к мирной жизни", — сказал РИА Новости Водолацкий, отвечая на вопрос, каковы его ожидания от "Астаны".

Парламентарий добавил, что от этого процесса Россия и Сирия ждут конкретных решений по прекращению боевых действий на территории САР и вывода войск, которые оккупировали часть республики.

"Российская сторона и народ Сирии ждут конкретных решений по прекращению боевых действий, и самое главное — вывод с территории Сирии всех находящихся там военных формирований США и европейской коалиции, и все других, которые просто оккупировали часть территории Сирии", — отметил депутат.