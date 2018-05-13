Глава Молдовы хочет встретиться в Сочи с Путиным, Лукашенко, Назарбаевым, Пашиняном

CA-NEWS (KZ) - Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в воскресенье, что отправляется с визитом в Сочи, чтобы принять участие в заседании ЕАЭС, а также провести рабочие встречи с президентами России, Белоруссии и Казахстана, а также премьером Армении.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего евразийского экономического совета и, помимо участия в его заседании, предусматриваются двусторонние встречи Владимира Путина со всеми главами государств, которые приедут на заседание, куда в качестве гостя приглашен и Игорь Додон.

"На полях" саммита запланированы двусторонние встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, а также с новым премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", — написал Додон на свой странице в Facebook.

По словам президента, он отправился в Сочи, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского Экономического совета.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстана.