Экспедиция QazaqGeography "Арал-2018" прибыла в Узбекистан

CA-NEWS (KZ) - Экспедиционная команда Казахстанского национального географического общества QazaqGeography "Арал-2018", проехавшая по территории Казахстана 1 750 километров, сегодня пересекла границу с Узбекистаном, передает Tengrinews.kz.

Научно-познавательная экспедиция, целью которой является изучение гидробиологического состояние Северного и Южного Арала, сделала остановку в Ташкенте, откуда направится в Самарканд и Бухару. Далее в Хиве участники экспедиции встретятся с научной командой.

Сообщается, что по результатам научных проб будут собраны данные о биоразнообразии планктонных сообществ, уровне соли, фосфора, кислотности, загрязненности воды, что позволит выявить предварительный тренд в развитии экосистемы Северного и Южного Арала.

Кроме того, экспедиция преследует цели составить карту туристических маршрутов по Аральскому региону, а также собрать уникальные фото- и видеоматериалы.

Казахстанское национальное географическое общество QazaqGeography работает в пяти направлениях: география, климат; окружающая среда, природные ресурсы; биоразнообразие; туризм, путешествия, краеведение; историко-культурное наследие, этнография. В настоящее время открыто 11 представительств в РК.





