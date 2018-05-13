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  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Французские сми назвали имя устроившего резню в Париже уроженца Чечни

CA-NEWS (CA) - Резню в центре Парижа 12 мая устроил уроженец Чечни Хамзат Азимов 1997 года рождения, сообщает портал ​Francetvinfo со ссылкой на источник в расследовании.

​По словам собеседника агентства, Азимов получил французское гражданство в 2010 году.

Эту информацию со ссылкой на телеканал France 2 подтвердил французский портал Actu17. Однако официального подтверждения этой информации на момент подготовки этого материала не поступало.

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