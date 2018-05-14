В Узбекистане освобожден из заключения еще один правозащитник

CA-NEWS (UZ) - 12 мая досрочно освобожден из тюрьмы активист оппозиционного Народного движения Узбекистана Фахриддин Тилляев, занимавшийся защитой прав мигрантов, как внутри страны, так и за ее пределами. В 2014 году он был обвинен в «торговле людьми» и приговорен к 11 годам тюрьмы, передает centralasian.org.

Фахриддин Тилляев рассказал, что освобожден условно-досрочно на основании определения Верховного суда Узбекистана. "Мне сказали, что я освобожден. Дали ознакомиться с определением суда, попросили подписать документы и вывели на улицу", – говорит он.

Напомним, что 6 марта 2014 года Шайхонтохурский районный суд по уголовным делам города Ташкента приговорил Фахриддина Тилляева к 10 годам и 8 месяцам тюремного заключения, а судимого вместе с ним еще одного узбекского правозащитника Нуриддина Джуманиязова – к 8 годам и 3 месяцам. Суд признал обоих виновными в торговле людьми. ​31 декабря 2016 года Нуриддин Джуманиязов скончался в тюрьме.

Последние четыре года коллеги правозащитника Фахриддина Тилляева заявляли о том, что выдвинутые против него обвинения сфабрикованы, а тюремный срок – наказание за его политическую деятельность. Международные правозащитные организации сообщали о том, что в тюрьме к Тилляеву применялись жестокие пытки.

"Меня пытали. Пытали до суда. Пытки продолжились на зоне. Меня мучили, оказывали давление. К примеру, загоняли иголки под ногти, между пальцев ног. Раздевали догола и в мороз выгоняли на улицу, обливали холодной водой. Тросом били по стопам. Шестеро пытали меня, делали со мной все что угодно. Я сожалею о днях, проведенных в тюрьме. Потому что я был лишен свободы, воли, всего...," – говорит освобожденный правозащитник.

До ареста Фахриддин Тилляев и Нуриддин Джуманиязов создали независимый профсоюз мардикоров и занимались защитой прав трудовых мигрантов. В день своего освобождения Тилляев сказал, что намерен продолжить заниматься правозащитной деятельностью. "Я хочу продолжить работу в своей организации. Хотел бы заниматься защитой прав верующих, несправедливо осужденных, участвовать в судах", – сказал он.