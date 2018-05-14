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  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан предпринимает шаги по искоренению принудительного труда

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана издало указ, направленный на полное прекращение практики принудительного труда в стране.

Узбекистан, один из ведущих мировых экспортеров хлопка, в течение многих лет отправлял учащихся, а также учителей, медиков и работников бюджетных структур на уборку хлопка. Ташкент прекратил использование труда несовершеннолетних в 2015 году под давлением международного сообщества, которое включало кампании по бойкоту хлопка из этой центральноазиатской страны.

В правительственном указе «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Узбекистане» от 10 мая говорится, что государственные служащие, в том числе учителя и врачи, а также учащиеся государственных школ не должны привлекаться в принудительном порядке к выполнению таких работ, как уборка улиц или сбор хлопка. Указ содержит требование к государственным органам, в том числе генеральной прокуратуре и министерству труда, принять все необходимые меры для предотвращения подобной практики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посвятил свое выступление в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2017 года проблеме принудительного труда в Узбекистане.

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