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  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане построят тюрьму для осужденных на пожизненное заключение

CA-NEWS (TJ) - Специальная тюрьма для пожизненно осужденных будет построена на территории района Рудаки, недалеко от таджикской столицы. Об этом стало известно на прошлой неделе во время официального слушания национального доклада Таджикистана в Комитете ООН против пыток в Женеве.

Илхом Махмудзода, замначальника Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) Министерства юстиции, сообщил Комитету против пыток, что в настоящее время государственные структуры рассматривают предложенные проекты и составляют смету на строительство этой тюрьмы.

«Правительство Таджикистана обязалось построить тюрьму для осужденных на пожизненное заключение и выполнит это свое международное обязательство», - заявил Илхом Махмудзода.

Напомним, Таджикистан отчитался перед Комитетом ООН против пыток о реализации своих обязательств по Конвенции против пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращений и наказаний.

В Таджикистане с 2004 года действует мораторий на смертную казнь. Летом прошлого года замминистра юстиции Таджикистана Хаким Мирсайзод сообщил, что в тюрьмах страны отбывают пожизненное наказание 80 заключенных. Среди них – бывший командир Президентской гвардии Гаффор Мирзоев, заместители лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана Саидумар Хусайни и Махмадали Хайит, младший брат известного командира Народного фронта Лангари Лангариева - Сухроб Лангариев.

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