Задержанный казахстанский банкир просит политическое убежище в России, - СМИ

CA-NEWS (KZ) - Бывший казахстанский банкир Жомарт Ертаев, задержанный на прошлой неделе в Москве и обвиняемый Астаной в хищениях, помещен под домашний арест на 40 суток. Такое решение вынес 11 мая Пресненский районный суд Москвы, сообщают информационные агентства.

Прокуратура просила избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня для последующей экстрадиции Жомарта Ертаева в Казахстан, который объявил экс-банкира и топ-менеджера компании-оператора кабельного телевидения в международный розыск. Свое ходатайство прокуратура обосновала в суде тем, что Ертаев может скрыться за границей или оказать давление на следствие.

Российская деловая газета «Коммерсант» пишет, что Жомарт Ертаев заявил в суде о подаче документов на получение гражданства и политического убежища в России. Ертаев, как говорится в статье, сказал, что ему якобы «поступают угрозы от казахских национал-патриотов» и что его преследование носит политический характер.

После задержания Ертаева в Москве в ходе операции российских силовиков, МВД Казахстана сообщило, что Ертаева подозревают в том, что он в бытность советником председателя совета директоров казахстанского Bank RBK якобы пролоббировал получение банковского займа подставной компанией на более 80 миллионов долларов и осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. По информации «Коммерсанта», Ертаев и его защита отвергли эти обвинения и заявили в суде, что кредит был использован на покупку пакета акций «Алмател», компании-оператора кабельного оператора «Алма ТВ».

В 2015 году генеральная прокуратура Казахстана сообщала, что Ертаев подозревается в «хищении вверенного чужого имущества» и что его местонахождение остается неизвестным. Сам Ертаев, судя по информации из открытых источников, жил последние три года в Москве.

Ертаев ранее привлекался на родине к уголовной ответственности по обвинению в нарушении банковского законодательства. В 2009 году финансовая полиция обвинила акционеров и менеджеров Альянс Банка в хищении более миллиарда долларов, Жомарт Ертаев тогда был задержан и помещен под арест, он провел в заключении девять месяцев. Позже обвинение было переквалифицировало и суд выпустил Ертаева на свободу, обязав выплатить штраф, после чего он работал в других банках второго уровня в Казахстане. В конце 2014 года Ертаев возглавил компанию «Алма-ТВ».