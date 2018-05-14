Ветераны из Узбекистана после участия в параде Победы по ошибке прилетели в Сочи

CA-NEWS (UZ) - Семеро узбекских ветеранов ВОВ, направляющихся на отдых в Кисловодск, по ошибке прилетели в Сочи. Там для них были организованы ночлег и экскурсии, а затем им помогли добраться до Кисловодска, сообщает versia.ru.

Семеро ветеранов Великой Отечественной войны из Узбекистана, которые были приглашены на парад Победы, ошибочно приобрели авиабилеты в Сочи, вместо отдыха и прохождения курса лечения в профилакториях Кисловодска. Об этом стало известно из сообщения Эдуарда Волкова, являющегося заместителем главы города Сочи.

«Они просто-напросто перепутали билеты, взяли их до Сочи, хотя должны были лететь в Кисловодск. Мэрией были приняты все меры для того, чтобы ветераны почувствовали себя долгожданными гостями, с комфортом разместились в Сочи,и обеспечили их проезд до Кисловодска», - сообщил замглавы города представителям прессы.

Он отметил, что для всех членов делегации, представивших Республику Узбекистан на параде Победы, представителями мэрии был организован ряд ознакомительных экскурсии по городу, в ходе которых ветераны насладились морским солнцем и воздухом, а также отведали местные блюда национальной кухни.

«В Сочи я бывал много раз, лечился в санаториях. И сейчас вижу, как изменился, как похорошел город. Спасибо вам огромное от имени участников Великой Отечественной войны за гостеприимство, за прекрасный прием, за ваш курорт», - рассказал один из членов делегации Узбекистана - Беккул Хамзаев, 93-летний фронтовик.