РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Улицы Ташкента затопило после сильного ливня (фото, видео)

CA-NEWS (UZ) - Днём, 13 мая, в Ташкенте прошел сильный ливень. В результате затопленными оказались несколько улиц на северо-востоке столицы, в частности район ТТЗ и массив Феруза.

О том, что в регионах Узбекистана ожидается дождь с грозой и сход селей, предупреждало МЧС.

По данным ведомства, в горных районах селевая опасность сохранится в течение недели. Ведомство призывает соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных и других непредвиденных ситуаций обращаться на номер «горячей линии» министерства.

print
  • Взрывы прогремели в трех церквях Индонезии: 9 человек погибли, 40 ранены
  • «Евровидение-2018» выиграла певица из Израиля Нетта
  • NASA показало "корональную дыру" на Солнце
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×