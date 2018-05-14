Улицы Ташкента затопило после сильного ливня (фото, видео)

CA-NEWS (UZ) - Днём, 13 мая, в Ташкенте прошел сильный ливень. В результате затопленными оказались несколько улиц на северо-востоке столицы, в частности район ТТЗ и массив Феруза.

О том, что в регионах Узбекистана ожидается дождь с грозой и сход селей, предупреждало МЧС.

По данным ведомства, в горных районах селевая опасность сохранится в течение недели. Ведомство призывает соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных и других непредвиденных ситуаций обращаться на номер «горячей линии» министерства.