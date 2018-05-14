Восемь таджикских чиновников наказаны за недостаточную профилактику коррупции

CA-NEWS (TJ) - Восемь таджикских чиновников были наказаны за упущения в рамках Программы борьбы с коррупцией в Таджикистане.

По сообщению представителей антикоррупционного ведомства, среди привлеченных к ответственности есть представители Госкомитета по инвестициям, Службы ветеринарного надзора и физкультурного института, однако их имена не афишируются, сообщает радио Озоди.

Нарушения были вскрыты в ходе профилактических мероприятий Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, которые представители Агентства провели в апреле в четырех ведомствах: МВД, Госкомитете по инвестициям, Службе ветеринарного надзора и физкультурном институте.

Нигора Мукими, представитель Агентства по борьбе с коррупцией, 12 мая сказала, что в отношении 8 чиновников были составлены материалы и они были подвергнуты штрафам, в основном за невыполнение требований государственной программы борьбы с коррупцией. В антикоррупционном ведомстве пояснили, что эти 8 чиновников были ответственными за финансовое обеспечение Стратегии по противодействию коррупции в Таджикистане, но проявили беспечность и не исполнили своевременно ряд мероприятий Стратегии.

Как сообщили в Агентстве по борьбе с коррупцией, в системе МВД недостатков выявлено не было. «Министерство внутренних дел проделало огромную работу в области борьбы с коррупцией, в том числе по исполнению самой антикоррупционной программы. С учетом того, что МВД само является одним из ведомств, ведущих борьбу с коррупцией, они выполнили большинство мероприятий госпрограммы», - сказала Нигора Мукими.

Стратегия по противодействию коррупции в Таджикистане рассчитана на 2013- 2020 годы. Подписывая Стратегию, президент РТ Эмомали Рахмон подчеркнул: «Коррупция, являясь негативным явлением, подрывающим доверие народа к государству, авторитет и имидж страны, создает условия для развития теневой экономики, нецелевого использования государственных и общественных средств, в целом, способствует попиранию прав человека, ослаблению нравственных устоев общества».

Международное движение по противодействию коррупции Transparency International поставило Таджикистан в своем рейтинге «Индекс восприятия коррупции — 2017» на 161 место среди 180 стран, вместо предыдущего 151-го места.