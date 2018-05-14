Школьники из Астаны и Павлодара завоевали золотые медали на международной математической олимпиаде

CA-NEWS (KZ) - В городе Белграде (Сербия) 7- 12 мая проходила 35 международная Балканская математическая олимпиада среди школьников.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, всего в олимпиаде приняли участие 108 учеников из 18 стран мира. Каждая участвующая страна была представлена командой из 6 старшеклассников.

В составе сборной Казахстана участвовал 11-классник «Білім-инновация лицей» столицы Алихан Кудайбергенов. Ему удалось набрать самые высокие баллы и стать абсолютным победителем и обладателем золотой медали.

Пресс-служба акимата Павлодарской области в свою очередь отмечает, что в неофициальном командном зачете сборная РК заняла 5 место среди 18 стран. Первая десятка выглядит следующим образом: Болгария - 230 баллов; Румыния - 223 балла; Сербия - 193 балла; Турция - 182; Казахстан - 179 баллов; Сербия (2 команда) - 155 баллов; Греция - 135; Саудовская Аравия - 123 балла; Молдова - 117 баллов; Босния и Герцеговина - 115 баллов.

Сборная команда Казахстана завоевала 5 медалей: 2 золотые, 1 серебряную, 2 бронзовые - и 1 почетную грамоту.

Павлодарскую область в составе сборной представил Мохаммед-Али Амир, учащийся 11 класса специализированной школы «Жас дарын», двухкратный победитель Всемирной математической олимпиады (ІМО-2016, ІМО-2017), неоднократный победитель и призер ряда международных олимпиад.

Индивидуальные результаты членов республиканской сборной выглядят следующим образом: Мохаммед-Али Амир, 11 класс, город Павлодар, «Жас дарын» – 40 баллов, золотая медаль; Кудайбергенов Алихан, 11 класс, Астана, БИЛ – 40 баллов, золотая медаль; Аманбаева Аружан, 11 класс, Алматы, РФМШ – 34 балла, серебряная медаль; Зиманов Алихан, 10 класс, Алматы, ТЭФМШ – 27 баллов, бронзовая медаль; Асматуллаев Рахман, 11 класс, Алматы, лицей №165 – 26 баллов, бронзовая медаль; Нарбаев Бакдәурен, 11 класс, Астана, РФМШ – 12 баллов, почетная грамота.