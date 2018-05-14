В Улан-Баторе открылся памятник «Священная любовь»

CA-NEWS (MNG) - В воскресенье, 13 мая в Национальном парке, расположенном в городе Улан-Батор, был установлен памятник «Священная любовь», посвященный дважды лауреату государственной премии Монголии, писателю Ч.Лодойдамба и его супруге Народной артистке страны Ч.Долгорсурэн, сообщает Монцамэ.

Инициаторами создания данного памятника являются читатели Внутренной Монголии, автономного района КНР. Напомним, что выдающийся писатель XX века Ч.Лодойдамба родился в 1917 году в аймаке Говь-Алтай. Он начал писать в 1940 году. В 1954 году окончил Монгольский государственный университет, в этом же году вышел в печати его первый рассказ «Волк в шапке» (Малгайтай чоно).

Помимо рассказов, его перу принадлежат пьесы «Пять пальцев одной руки» (Гарын таван хуруу), «Своей дорогой» (Өөрийн замаар), «Можно верить» (Итгэж болно), киносценарий к фильму «Ох уж эти девушки» (Энэ хүүхнүүд үү). Романы Лодойдамбы «Прозрачный Тамир» (Тунгалаг тамир), «На Алтае», (Алтайд) переведены на русский, чешский, немецкий, румынский, болгарский, вьетнамский, японский и другие языки.

Он был дважды удостоен государственной награды Монголии. В 1970—1973 годах режиссёр Р.Доржпалам создал экранизацию «Прозрачного Тамира».

В церемонии открытия памятники приняли участие артисты Ш.Дэлгэржаргал и Н.Баатар, сыгравшие главные роли в фильме «Прозрачный Тамир», и читатели Монголии.