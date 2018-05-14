РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Улан-Баторе открылся памятник «Священная любовь»

CA-NEWS (MNG) - В воскресенье, 13 мая в Национальном парке, расположенном в городе Улан-Батор, был установлен памятник «Священная любовь», посвященный дважды лауреату государственной премии Монголии, писателю Ч.Лодойдамба и его супруге Народной артистке страны Ч.Долгорсурэн, сообщает Монцамэ.

Инициаторами создания данного памятника являются читатели Внутренной Монголии, автономного района КНР. Напомним, что выдающийся писатель XX века Ч.Лодойдамба родился в 1917 году в аймаке Говь-Алтай. Он начал писать в 1940 году. В 1954 году окончил Монгольский государственный университет, в этом же году вышел в печати его первый рассказ «Волк в шапке» (Малгайтай чоно).

Помимо рассказов, его перу принадлежат пьесы «Пять пальцев одной руки» (Гарын таван хуруу), «Своей дорогой» (Өөрийн замаар), «Можно верить» (Итгэж болно), киносценарий к фильму «Ох уж эти девушки» (Энэ хүүхнүүд үү). Романы Лодойдамбы «Прозрачный Тамир» (Тунгалаг тамир), «На Алтае», (Алтайд) переведены на русский, чешский, немецкий, румынский, болгарский, вьетнамский, японский и другие языки.

Он был дважды удостоен государственной награды Монголии. В 1970—1973 годах режиссёр Р.Доржпалам создал экранизацию «Прозрачного Тамира».

В церемонии открытия памятники приняли участие артисты Ш.Дэлгэржаргал и Н.Баатар, сыгравшие главные роли в фильме «Прозрачный Тамир», и читатели Монголии.

print
  • НАСА планирует использовать мини-вертолет на Марсе (видео)
  • Французские сми назвали имя устроившего резню в Париже уроженца Чечни
  • В Казахстане абсолютному чемпиону марафона подарили коня (фото)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×